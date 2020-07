1976: Völlig überladen in den Urlaub

Kofferstapel auf dem Dach, den halben Hausrat unter die Heckklappe gequetscht – so starten viele in den Urlaub. Doch Obacht: "In Kurven überrascht das voll beladene Auto den Fahrer mit äußerst eigenwilligem Fahrverhalten", heißt es 1976 warnend im Beitrag des hr-fernsehens. Und man testet flugs, wie Kleinwagen "mit hoher Dachlast" ins Schleudern geraten. Besser schnell die Packtipps anschauen!

Der Beitrag "Überladen des Pkw im Urlaub" wurde am 20. Juni 1976 im "Autoreport" ausgestrahlt, eine gekürzte Version am 29. Juni 2012 in "hallo hessen" gezeigt.