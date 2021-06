Im Podcast "Saunaclub Susanne" tragen die Zwillinge Dennis und Benni Wolter ausschließlich Handtuch - und das Herz auf der Zunge.

Darum geht’s: Die Twins Dennis und Benni Wolter begeistern mit ihrer YouTube Show World Wide Wohnzimmer bereits Millionen User*innen. Doch was passiert, wenn die Krawatte gelockert und der feine Zwirn abgelegt ist? Im neuen Podcast Saunaclub Susanne tragen sie ausschließlich Handtuch – und das Herz auf der Zunge. Hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse und nackte Wahrheiten: So ehrlich hat man Dennis und Benni noch nie gehört. Neue Folgen von Saunaclub Susanne gibt es jede Woche Donnerstag auf allen gängigen Podcast Plattformen, in der ARD-Audiothek sowie auf funk.net.

Das sagen die Twins dazu: “Als 30-Jährige haben wir das erste Drittel unseres Lebens wohl hinter uns gebracht. Zeit, die Klamotten abzulegen, das Thermostat auf 65 zu drehen und ehrlich zu hinterfragen: Wie war’s bis jetzt?”